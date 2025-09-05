Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Masku
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Masku, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Masku, Finlande
Maison 5 chambres
Masku, Finlande
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 316 m²
Sol 1/2
Bienvenue dans la maison des rêves, où le luxe atteint un nouveau niveau ! La maison moderne…
$989,854
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller