Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Mainland Finland
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel de appartements vue sur la mer en Mainland Finland, Finlande

Uusimaa
4
Helsinki sub region
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vaasa sub region, Finlande
Appartement 3 chambres
Vaasa sub region, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 4/4
Vous cherchez un appartement plus grand et meublé dans le centre de Vaasa? Cet appartement p…
$1,771
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller