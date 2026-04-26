Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. South Western Pirkanmaa
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en South Western Pirkanmaa, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Haijaa, Finlande
Chalet 1 chambre
Haijaa, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/1
Superbement situé à Häijää, à moins de 40 minutes en voiture de Tampere, cet excellent chale…
$125,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en South Western Pirkanmaa, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller