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Appartements avec terrasse à vendre en Loimaa sub region, Finlande

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Appartement 1 chambre dans Marttila, Finlande
Appartement 1 chambre
Marttila, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 2/4
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$34,123
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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