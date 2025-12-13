Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Loimaa sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Maenpaa, Finlande
Appartement 1 chambre
Maenpaa, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$145,110
Caractéristiques des propriétés en Loimaa sub region, Finlande

