  2. Finlande
  3. Lohja
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Lohja, Finlande

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Villa 2 chambres dans Kittila, Finlande
Villa 2 chambres
Kittila, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/2
Cozy villa on the banks of the Ounasjoki river. On the large property you will find a cottag…
$174,430
Appartement 1 chambre dans Helsinki sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Helsinki sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 6/6
Now for sale in Ruoholahti, a nicely sized one-bedroom apartment on the top floor. Spacious …
$282,253
Appartement 3 chambres dans Tyry, Finlande
Appartement 3 chambres
Tyry, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$145,675
Appartement 1 chambre dans Rovaniemi sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Rovaniemi sub region, Finlande
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 1/4
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$108,872
Maison 2 chambres dans Keminmaa, Finlande
Maison 2 chambres
Keminmaa, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$80,406
Appartement 3 chambres dans Helsinki sub region, Finlande
Appartement 3 chambres
Helsinki sub region, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 3/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$173,000
Appartement 3 chambres dans Kotka Hamina sub region, Finlande
Appartement 3 chambres
Kotka Hamina sub region, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 3/3
This home is immediately vacant for the next one. The housing company is well maintained, se…
$104,190
Appartement 1 chambre dans Lieto, Finlande
Appartement 1 chambre
Lieto, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$160,954
Maison 4 chambres dans Salla, Finlande
Maison 4 chambres
Salla, Finlande
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$186,136
Appartement 1 chambre dans Pyhajoki, Finlande
Appartement 1 chambre
Pyhajoki, Finlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2/4
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$137,507
Maison 4 chambres dans Karjenniemi, Finlande
Maison 4 chambres
Karjenniemi, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$186,136
Appartement 1 chambre dans Helsinki sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Helsinki sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/6
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$209,639
