Maisons à vendre en Liperi, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Liperi, Finlande
Maison 1 chambre
Liperi, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/1
Neat maison individuelle compacte à côté des services du centre-ville de Liperi, à 29 km de …
$68,750
Villa 2 chambres dans Salonnena, Finlande
Villa 2 chambres
Salonnena, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 1/1
A vendre un complexe unique sur les rives d'un lac lumineux - une villa de haute qualité con…
$260,666
