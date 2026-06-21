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Maisons à vendre en Lieksa, Finlande

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Villa dans Merilanranta, Finlande
Villa
Merilanranta, Finlande
$406,514
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Chalet dans Lieksa, Finlande
Chalet
Lieksa, Finlande
$80,141
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Maison dans Purnuvaara, Finlande
Maison
Purnuvaara, Finlande
$89,405
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Villa dans Merilanranta, Finlande
Villa
Merilanranta, Finlande
Cabine en bois compact moderne située dans un endroit calme à Loma-Koli sur la pente de Kärä…
$148,087
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Villa dans Merilanranta, Finlande
Villa
Merilanranta, Finlande
$569,120
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Villa dans Lieksa, Finlande
Villa
Lieksa, Finlande
Construite en 2010, cette villa en rondins thermaux offre des loisirs de qualité dans la pre…
$192,804
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Villa dans Merilanranta, Finlande
Villa
Merilanranta, Finlande
$174,220
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