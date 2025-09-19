Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Lempaala
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Lempaala, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Kelho, Finlande
Maison 3 chambres
Kelho, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Sol 1/2
Maintenant, il y a un grand ensemble sur offre dans un excellent emplacement. Terminée en 20…
$414,445
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller