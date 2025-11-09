Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Laukaa, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Laukaa, Finlande
Maison 5 chambres
Laukaa, Finlande
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 381 m²
Sol 1/3
Échapper à la nature finlandaise – Lakeside Living at Its Finest Bienvenue à la pure séréni…
$566,903
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
