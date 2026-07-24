Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Laponie
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Laponie, Finlande

;
Rovaniemi
4
Kemi Tornio sub region
19
Tornio
7
Fell Lapland sub region
3
Montrer plus
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
30 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$135,253
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
Magnifique appartement spacieux dans le quartier populaire de Tornio Kirkonmäki. Cet apparte…
$149,829
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$92,917
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
OkeaskOkeask
Maison de ville dans Rovaniemi sub region, Finlande
Maison de ville
Rovaniemi sub region, Finlande
$273,256
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Keminmaa, Finlande
Maison de ville
Keminmaa, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$48,520
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kolari, Finlande
Maison de ville
Kolari, Finlande
Une occasion rare pour un investisseur! A vendre toute une maison en terrasse sur un magnifi…
$220,679
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Maison de ville dans Kemijarvi, Finlande
Maison de ville
Kemijarvi, Finlande
Magnifique complexe de trois appartements près des remontées mécaniques et des services de S…
$405,353
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Rovaniemi sub region, Finlande
Maison de ville
Rovaniemi sub region, Finlande
$113,190
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$173,059
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Keminmaa, Finlande
Maison de ville
Keminmaa, Finlande
$69,456
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$142,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$121,499
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tornio, Finlande
Maison de ville
Tornio, Finlande
$74,316
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
Appartement calme et confortable en terrasse. La cuisine de l'appartement a été rénovée en 2…
$50,329
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kittila, Finlande
Maison de ville
Kittila, Finlande
$63,992
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Keminmaa, Finlande
Maison de ville
Keminmaa, Finlande
$113,323
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Rovaniemi sub region, Finlande
Maison de ville
Rovaniemi sub region, Finlande
$391,018
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
$133,680
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Simo, Finlande
Maison de ville
Simo, Finlande
Neat townhouse appartement dans un endroit calme entouré par la nature. L'appartement possèd…
$22,305
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
$113,047
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
$112,940
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$22,280
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Nellim, Finlande
Maison de ville
Nellim, Finlande
Une grande destination d'investissement dans le marché de location à forte demande de la mun…
$267,138
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kittila, Finlande
Maison de ville
Kittila, Finlande
Un appartement élégamment meublé à distance de marche de Levi Center. Une utilisation effica…
$405,353
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemijarvi, Finlande
Maison de ville
Kemijarvi, Finlande
Calme naturel et logement en terrasses dans les paysages verdoyants de Luusua ! Ce triangle …
$45,297
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$69,107
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Rovaniemi sub region, Finlande
Maison de ville
Rovaniemi sub region, Finlande
$558,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemijarvi, Finlande
Maison de ville
Kemijarvi, Finlande
Maintenant en vente un merveilleux artisanat finlandais un échantillon de compétences sur le…
$134,730
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kemi, Finlande
Maison de ville
Kemi, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$56,564
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Keminmaa, Finlande
Maison de ville
Keminmaa, Finlande
$45,878
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Caractéristiques des propriétés en Laponie, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller