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Loyer mensuel d'un bien un appartement mitoyen en Laponie, Finlande

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Appartement 1 chambre dans Tornio, Finlande
Appartement 1 chambre
Tornio, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 2/5
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$690
par mois
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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