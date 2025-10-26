Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Laponie
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Laponie, Finlande

Rovaniemi
14
Kemi Tornio sub region
56
Tornio
23
Fell Lapland sub region
18
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Tornio, Finlande
Maison 5 chambres
Tornio, Finlande
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Sol 1/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$302,069
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
