  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Lapinjarvi
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Villas à vendre en Lapinjarvi, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Vasarankyla, Finlande
Villa 2 chambres
Vasarankyla, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$139,212
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
