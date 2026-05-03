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Chalets à vendre en Lapinjarvi, Finlande

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Lapinjarvi, Finlande
Chalet 2 chambres
Lapinjarvi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 37 m²
Sol 1/1
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$56,721
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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