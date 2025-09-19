Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Kvevlax
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kvevlax, Finlande

1 propriété total trouvé
Appartement 10 chambres dans Korsholm, Finlande
Appartement 10 chambres
Korsholm, Finlande
Nombre de pièces 18
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 518 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$378,411
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
