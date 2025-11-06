Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Kuopio
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kuopio, Finlande

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Tuusniemi, Finlande
Villa 3 chambres
Tuusniemi, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Sol 1/2
Une villa à Litmaniemi Kuopio sur un terrain de plage spacieux adapté aux familles encore pl…
$341,769
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 24 chambres dans Kuopio sub region, Finlande
Villa 24 chambres
Kuopio sub region, Finlande
Nombre de pièces 36
Chambres 24
Nombre de salles de bains 12
Surface 879 m²
Sol 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kuopio, Finlande

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller