Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Kirkkonummi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Kirkkonummi, Finlande

2 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kirkkonummi, Finlande
Appartement 1 chambre
Kirkkonummi, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 3/3
Avez-vous été à la recherche de deux dans une maison d'ascenseur près des services- le voilà…
$185,195
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 2 chambres dans Kirkkonummi, Finlande
Appartement 2 chambres
Kirkkonummi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/2
Contact the representative of Habita to obtain more information about this facility
$464,518
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 3 chambres dans Kirkkonummi, Finlande
Appartement 3 chambres
Kirkkonummi, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 123 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$581,231
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller