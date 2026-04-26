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Loyer mensuel de appartements en Kauniainen, Finlande

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Appartement 1 chambre dans Kauniainen, Finlande
Appartement 1 chambre
Kauniainen, Finlande
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 5/6
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$805
par mois
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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