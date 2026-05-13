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Bord du lac Villas à vendre en Joensuu, Finlande

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Joensuu sub region, Finlande
Villa 2 chambres
Joensuu sub region, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 119 m²
Sol 1/1
Situé à Reijola, Joensuu, dans le paisible paysage côtier de Pyhäselä, ce complexe de haute …
$1,10M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Joensuu, Finlande

Bon marché
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