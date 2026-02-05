Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Jamsa sub region, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Jamsa, Finlande
Maison 4 chambres
Jamsa, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 123 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$175,889
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 9 chambres dans Sayryla, Finlande
Villa 9 chambres
Sayryla, Finlande
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Surface 413 m²
Sol 1/3
Investissement Premium et Destination Vacances en Finlande – Himos Resort Découvrez une occ…
$1,60M
