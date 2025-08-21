Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ilomantsi
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ilomantsi, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Ilomantsi, Finlande
Maison 4 chambres
Ilomantsi, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Sol 1/3
Bienvenue à Ilomants - la tranquillité de la nature et votre propre plage. Cette maison spac…
$279,150
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 2 chambres dans Ilomantsi, Finlande
Villa 2 chambres
Ilomantsi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 1/1
Appartement de vacances pour une utilisation toute l'année sur les rives du lac Nuorajärvi! …
$197,290
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller