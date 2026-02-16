Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ilomantsi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Ilomantsi, Finlande

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ilomantsi, Finlande
Appartement 1 chambre
Ilomantsi, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 1/1
Maison de ville paisible à Ilomants — maison originale pour une nouvelle histoire! Situé da…
$22,830
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller