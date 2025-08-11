Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ii
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Ii, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Ii, Finlande
Chalet 2 chambres
Ii, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 44 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$92,031
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller