Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Helsinki sub-region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Helsinki sub region, Finlande

Helsinki
108
Espoo
28
Vantaa
38
Kerava
9
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Helsinki sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Helsinki sub region, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 3/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$137,771
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Helsinki sub region

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Helsinki sub region, Finlande

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller