Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Hausjarvi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Hausjarvi, Finlande

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Oitti, Finlande
Appartement 3 chambres
Oitti, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 2/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$78,812
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hausjarvi, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller