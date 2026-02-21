Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Hailuoto
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Hailuoto, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Marjaniemi, Finlande
Maison 2 chambres
Marjaniemi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 3/3
Welcome to enjoy the unique atmosphere of Marjaniemi in Hailuoto! This three-storey holiday …
$247,204
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller