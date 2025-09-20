Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Hameenkyro
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Hameenkyro, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Jumesniemi, Finlande
Maison 3 chambres
Jumesniemi, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/1
Un ensemble polyvalent de Jumesniemi — à moins de 30 minutes de Tampere! Situé près de Joki…
$576,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller