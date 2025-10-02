Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Southern Pirkanmaa, Finlande

Valkeakoski
11
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Tyry, Finlande
Maison 3 chambres
Tyry, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Sol 1/2
Excellent location for a self-contained front house! This will be released immediately on sa…
$104,322
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Southern Pirkanmaa, Finlande

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller