Chalets à vendre en Dragsfjard, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Kimitoon, Finlande
Chalet 1 chambre
Kimitoon, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 1/1
Bienvenue pour profiter de la belle atmosphère de l'île de Kemiönsaari à Dragsfjärti! Cette …
$253,505
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
