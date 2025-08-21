Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Finlande
  3. Aboland
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Aboland, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Nagu, Finlande
Chalet 1 chambre
Nagu, Finlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/2
Spot de loisirs confortable dans le Nauvo rural pour une utilisation toute l'année. Mon terr…
$102,987
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Aboland, Finlande

