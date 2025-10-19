Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Estonie
  3. Võru County
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Voru County, Estonie

1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Rouge vald, Estonie
Maison 10 chambres
Rouge vald, Estonie
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 5
Surface 527 m²
Sol 1/2
Spacious house in a picturesque location — ideal for a guest house or a large private house!…
$114,523
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
