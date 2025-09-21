Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Gamsha
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Gamsha, Égypte

1 BHK
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Appartement 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 6/6
Appartement neuf de 1 chambre à vendre à Imperial Residence. 4ème étage avec vue mer BUA: 5…
$49,331
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller