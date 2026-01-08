Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Al Ahia', Égypte

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Al Ahia', Égypte
Maison 1 chambre
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/5
Découvrez la grande opportunité d'investir dans un appartement proche de la plage et de la m…
$27,204
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
