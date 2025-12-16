Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Quito Canton, Équateur

Maison 4 chambres dans Quito, Équateur
Maison 4 chambres
Quito, Équateur
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 635 m²
Nombre d'étages 4
TROIS CENTRES D'HISTOIRESur la rue principale de la ville coloniale de Quito, connue comme l…
$1,40M
T.V.A.
Vendeur particulier
Langues
English, Español
Maison 3 chambres dans Tumbaco, Équateur
Maison 3 chambres
Tumbaco, Équateur
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 368 m²
Sol 1/2
Maison moderne à vendre à Viña del Chiche Urbanisation, secteur Hilacril, Tumbaco, l'un des …
$540,000
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 4 chambres dans Miravalle, Équateur
Maison 4 chambres
Miravalle, Équateur
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 100 m²
Sol 1/2
Située au cœur de Cumbaya, en Équateur, cette magnifique maison unifamiliale offre une combi…
$2,20M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
