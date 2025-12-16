Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Équateur
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Équateur

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Cumbaya, Équateur
Appartement 3 chambres
Cumbaya, Équateur
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 166 m²
Sol 1/8
Profitez du meilleur du quartier de Cumbaya de Quito dans ce superbe nouveau condo, prêt à e…
$360,000
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 3 chambres dans Quito, Équateur
Appartement 3 chambres
Quito, Équateur
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 195 m²
Nombre d'étages 9
Département d'investissement pour la vente à El Batán, l'un des secteurs avec le gain en cap…
$315,000
