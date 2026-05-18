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Hôtels à vendre en San Pedro de Macoris, République dominicaine

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1 propriété total trouvé
Hôtel 4 000 m² dans Guayacanes, République dominicaine
UP UP
Hôtel 4 000 m²
Guayacanes, République dominicaine
Surface 4 000 m²
Nombre d'étages 4
Il vend l'hôtel direct du propriétaire, avec une facturation stable, investissement garantiI…
$13,00M
T.V.A.
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