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Location villas à court terme près d'un terrain de golf en Puerto Plata, République dominicaine

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sosua, République dominicaine
Villa 4 chambres
Sosua, République dominicaine
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa Maji-Luxury Caribbean Villa à louerSea Horse Ranch • Cabarete • République dominicaine…
$1,100
par nuit
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Caractéristiques des propriétés en Puerto Plata, République dominicaine

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
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