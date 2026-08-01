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Maisons près du club de golf à vendre en Las Terrenas, République dominicaine

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villas
49
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 5 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 127 m²
Nombre d'étages 1
⛳ Villa de Luxe Contemporaine - Golf & Plage à Playa Ballenas, Las Terrenas Construite en…
$1,60M
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