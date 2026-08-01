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Appartements avec terrasse à vendre en Las Terrenas, République dominicaine

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Appartement 1 chambre dans El Portillo, République dominicaine
Appartement 1 chambre
El Portillo, République dominicaine
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Xiwara est un développement résidentiel et hôtelier exclusif en bord de mer par Bigentik Gro…
$193,000
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