Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. République dominicaine
  3. Cabrera
  4. Location courte durée
  5. Villa
  6. Piscine

Location villas à court terme avec piscine en Cabrera, République dominicaine

;
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Cabrera, République dominicaine
Villa 2 chambres
Cabrera, République dominicaine
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
El Castillo Tropical est une option d'hébergement confortable située à Cabrera, sur la côte …
$150
par nuit
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Cabrera, République dominicaine

avec Garage
avec Jardin
Realting.com
Aller