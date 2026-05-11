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Deuxième citoyenneté en Dominique

Dominique Dominique
Durée du processus: depuis 3 months
Frais: depuis
$200,000
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Deuxième citoyenneté en Dominique
Deuxième citoyenneté
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À propos du programme d'immigration

Constamment classé comme la meilleure citoyenneté du monde par le programme d'investissement. La Dominique offre la partie la plus rentable à la deuxième citoyenneté avec un accès sans visa à plus de 145 pays.

Avantages
Durée du processus
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depuis 3 months
Frais
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depuis
$200,000
Revenu supplémentaire
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Oui
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Deuxième citoyenneté en Dominique
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depuis
$200,000
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