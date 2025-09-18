  1. Realting.com
Roof Development

Géorgie, Tbilissi
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
3 années 10 mois
Langues
English, Русский, Deutsch
Site web
roofdevelopment.ge/
À propos du développeur

Roof Development est une société de développement fondée en 2017. La société a trois projets achevés et deux projets en cours.

Le développement du toit est doté d'employés hautement qualifiés, ce qui assure la création de complexes résidentiels avancés.

Valeur

La principale valeur de l'entreprise est de promouvoir le développement urbain. Nous nous concentrons sur la qualité, qui est la chose la plus importante pour votre vie.

La mission de l'entreprise

Créer un environnement de vie sûr, sain et confortable.

Objet de la société

Développement du secteur immobilier et introduction des innovations sur le marché géorgien.

Toute la construction de l'entreprise est financée au stade initial, ce qui garantit l'achèvement en temps utile.

Le développement du toit et la construction du toit créent une plate-forme de construction unique qui combine différents projets en Géorgie.

George
George
17 propriétés
