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Depuis 15 ans d'activité de la société Comme Maison, plus de 248 500 mètres carrés d'espace de vie ont été construits à Batumi. La société a 12 projets achevés et 1 en construction.Comme l'entreprise House réalise une gamme complète de travaux de construction et d'installation pour la constr…
À propos de l'entreprise Nous finançons et réalisons des projets dans la construction, le développement immobilier et l'hôtellerie, en mettant l'accent sur la valeur à long terme pour nos clients et pour la ville.
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Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du l…
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Le Groupe de Tower est une entreprise pour enfants, le groupe de développement, avec 15 ans d'expérience solide dans le domaine du développement.Le Groupe Tower a mené à bien une myriade de projets de développement :Batumi Central – Un complexe ferroviaire qui, en 2021, abritera une succursa…