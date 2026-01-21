NEXUS Engineering and Consulting S.A.S. est une société colombienne spécialisée dans la structure, la gestion, la conception, la promotion, la vente et la construction de projets immobiliers, avec présence et orientation stratégique dans l'Eje Cafetero.
Il est né de la conviction que la construction va au-delà des structures de construction: elle crée de la valeur, prend soin de chaque détail et transforme chaque projet en un investissement solide et fiable. Dans Nexus nous intégrons l'ingénierie, l'architecture, la planification financière et la vision commerciale, offrant des solutions complètes qui accompagnent le client de l'idée initiale à la livraison finale.
Notre travail se distingue par la rigueur technique, la transparence, l'excellence dans la mise en oeuvre et une approche humaine, la compréhension que chaque projet représente les rêves, le patrimoine et l'avenir. Nous prenons soin des investisseurs, des développeurs et des familles qui recherchent la sécurité, la qualité, l'appréciation et des expériences de vie bien pensées.
Dans Nexus Engineering and Consulting S.A.S., nous matérialisons des projets dans le but de combiner connaissance, innovation et engagement à construire des espaces qui vont au-delà du temps.
1. Structure et gestion du projet
• Développement technique, financier et juridique et faisabilité.
• Planification stratégique et calendrier de travail.
• Budgets, contrôle des coûts et suivi de l'exécution.
• Gestion intégrée des projets immobiliers et de construction.
2. Conception architecturale et technique
• Conception architecturale conceptuelle et exécutive.
• Conceptions structurelles, hydrauliques, sanitaires et électriques.
• Études techniques et conseils spécialisés.
• Concevoir des paquets pour le logement, le commerce et les projets de pays.
3. Construction et construction
• Construction de logements urbains et ruraux.
• Construction en mode clé en main ou à coût plein.
• Remodelages, amplifications et ajustements.
• Mise en œuvre avec des normes de qualité élevées et un contrôle technique.
4. Promotion et commercialisation de l'immobilier
• Vente de projets immobiliers et de tiers.
• Stratégies de marketing et de lancement de projets.
• Accompagnement commercial et fermeture des ventes.
• Une attention personnalisée aux acheteurs et aux investisseurs.
5. Conseil en immobilier et investissement
• Analyse de marché et études de reprise.
• Structurer les projets d'investissement et de rentabilité (ROI).
• Conseils pour l'achat, la vente et le développement de propriétés.
• Évaluation des opportunités immobilières.
6. Assistance clientèle complète
• Conseil personnalisé tout au long du processus.
• Gestion des procédures techniques, des permis et de la coordination.
• Soins après-vente et suivi des projets.