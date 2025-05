À propos du développeur

Platinum Coast est le premier projet à briser le terrain à Ream, qui est largement considéré, le nouveau Sihanoukville. Situé au bord d'un parc national, et une vue panoramique sur la côte de Platinum est prévue pour être le premier projet maritime au Cambodge.

La taille totale du projet est de 50 hectares, y compris des condominiums et des villas de luxe et des terrains pour ceux qui cherchent à y construire leur propre propriété. Des parcs naturels, des estuaires tout au long du projet, des centres commerciaux et une station balnéaire internationale au-dessus des montagnes environnantes sont tous prévus pour le projet.

La première phrase condominium qui a été achevée se compose de deux tours qui sont 17 étages de haut avec un total de 494 unités de studio et une chambre, tailles comprises entre 34 m2 - 71 m2 & 4 Penthouses. La première phase des villas comprend 54 unités au total, avec deux conceptions distinctes. Villas traditionnelles françaises et Villas modernes. Idéal pour votre maison de vacances au Cambodge.