À propos du développeur

L'entreprise a commencé ses activités avec son premier projet à Platres, une station balnéaire populaire située dans les montagnes de Troodos. En 1999, après l'achèvement et la vente du projet Platres, Country Rose a commencé ses travaux dans le village de Souni, où il a construit avec succès des maisons de distinction depuis. Country Rose cherche l'excellence dans tous les aspects de l'entreprise. La qualité est assurée par le fait que la société de construction est entièrement détenue et exploitée par Country Rose, ce qui signifie que chaque aspect du processus de construction est sous notre contrôle et peut répondre à nos critères de qualité rigoureux. L'après-vente joue un rôle tout aussi important pour l'entreprise et notre objectif est d'offrir un soutien complet au client longtemps après l'achèvement de la vente d'une propriété, en lui fournissant de l'aide et de l'aide chaque fois que nécessaire. Au moment de l'écriture, la société a construit plus de 200 villas dans la région de Souni.