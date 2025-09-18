  1. Realting.com
Big Hills DR SRL

République dominicaine, Cabarete
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2019
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
English, Русский, Español
Site web
bighillsdr.com
Si vous cherchez à construire votre maison de rêve en République Dominicaine - contactez Big Hills. Nous sommes une entreprise de construction professionnelle. Nous vous aiderons à trouver, construire et enregistrer officiellement votre immobilier dans le DR qui répondra à tous vos besoins et attentes.

Vous cherchez quelque chose de plus sophistiqué ? Luxueux ? L'immobilier qui vous fera vous sentir comme vous vivez dans un paradis? Pas de problème. La République dominicaine est le lieu bien-aimé de nombreuses célébrités pour une raison. Immobilier de luxe en République Dominicaine est un tout nouveau monde à découvrir. Contactez-nous pour trouver ou construire votre propriété de luxe parfaite.

Mykhailo Zarechenskyi
7 propriétés
Victoria Kurchatova
1 propriété
