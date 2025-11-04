Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Plana nad Luznici, République tchèque

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans okres Brno mesto, République tchèque
Appartement 1 chambre
okres Brno mesto, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 32 m²
We offer for sale an apartment with a layout of 1kk in Brno in the Lyshen district on Bednar…
$159,867
Appartement 1 chambre dans okres Ostrava mesto, République tchèque
Appartement 1 chambre
okres Ostrava mesto, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 24 m²
$63,792
Appartement 1 chambre dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 1 chambre
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 36 m²
We offer for sale completely furnished dwelling planning 1 + to kk and with a total area of …
$291,800
Appartement 2 chambres dans okres Karlovy Vary, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Karlovy Vary, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 52 m²
Nous vous proposons un bel appartement ensoleillé 2+1 après la reconstruction au premier éta…
$105,426
Appartement 2 chambres dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 2 chambres
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 56 m²
New apartment 2 + kk with an area of 50 m2 on 3 tighter new buildings, with a spacious and b…
$420,076
Appartement 3 chambres dans okres Karlovy Vary, République tchèque
Appartement 3 chambres
okres Karlovy Vary, République tchèque
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 83 m²
apartment 3 + kk on the 4th floor of a brick house, after expensive reconstruction in the bu…
$222,028
Appartement 4 chambres dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 4 chambres
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 123 m²
The Apartment of 4+kk 123 m ² in the center of Prague 2 The Apartment occupies all 2nd floor…
$867,661
Appartement 3 chambres dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 3 chambres
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 84 m²
apartment 3 + 1 84m2 on the 3rd floor of the panel house + balcony Apartment after reconstru…
$331,639
Appartement 1 chambre dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 1 chambre
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 34 m²
apartment 1 + 1 34m2 on the 4 floor of a brick house + crypt gas boiler heating Ceiling heig…
$193,584
Appartement 2 chambres dans okres Ceske Budejovice, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Ceske Budejovice, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 49 m²
L'appartement au design 2+kk avec loggia et d'une superficie totale de 49,3 m2 et situé sur …
$153,659
Appartement 2 chambres dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 2 chambres
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 46 m²
We offer for sale a cozy apartment of 2 + 1 with two terraces on the 4th floor of a brick ho…
$222,368
Appartement 2 chambres dans Capitale de Prague, République tchèque
Appartement 2 chambres
Capitale de Prague, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 46 m²
Apartment of 2+1 46 m ² Prague 5 — To Radlitsa The Apartment after repair on the 5th floor o…
$338,272
