Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. République tchèque
  3. okres Karlovy Vary
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en okres Karlovy Vary, République tchèque

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Saint-Joachimsthal, République tchèque
Studio 1 chambre
Saint-Joachimsthal, République tchèque
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 3
🏢 Informations générales sur Résidence K LanovceSituation: K Lanovce St., Yachimov, à 300 m …
$143,482
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en okres Karlovy Vary, République tchèque

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller